Во время стрельбы в египетской церкви погибло 4 человека

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В результате стрельбы в церкви Мэри Мина в районе Хелван, к югу от египетской столицы Каира, погибли 4 человека. Передает УНН со ссылкой на AFP news.

Местные СМИ сообщили, что нападавший был убит. И не менее четырех человек погибли в результате нападения.

Напомним, неизвестный открыл огонь в пятницу утром в церкви Мэри Мина в районе Хелван, к югу от египетской столицы Каира.