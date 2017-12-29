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Пятница, 29 декабря 2017, 15:27 • Сергей Куркович
Экс-тренер "Милана" возглавил испанскую "Севилью"
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Итальянский специалист Винченцо Монтелла возглавил клуб испанской Примеры "Севилью", сообщает УНН со ссылкой на сайт андалузцев.
Стороны согласовали условия контракта по которым наставник будет работать до июня 2019-му году.
Итальянец сменит на посту Эдуардо Бериццо, который ранее был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов коллектива.
Стоит отметить, что Монтелла работал тренером "Катании", "Фиорентины", "Сампдории" и "Милана". Именно "россонери" освободили Монтелла осенью этого года.
Добавим, что "Севилья" сейчас на 5-м месте в Примеры с 29 очками.
Напомним, Гаттузо изменил Монтелла на посту главного тренера "Милана".
Источник: УНН
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