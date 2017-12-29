Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 29 декабря 2017 17:52
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Фейковый рост экономики и 20% инфляции: эксперты подвели итоги года
Фейковый рост экономики и 20% инфляции: эксперты подвели итоги года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

На акциях протеста в Перу произошли столкновения

На акциях протеста в Перу произошли столкновения

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В некоторых городах Перу произошли столкновения между протестующими против помилования бывшего президента страны Альберто Фухимори и правоохранителями. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

"В столице страны городе Лима протестующие скандировали "Фухимори никогда снова" и прошли маршем в Верховный суд страны. Кроме того, они пытались пройти в клинику "Сентенарио" в районе Пуэбло-Либре, где Фухимори находится из-за проблем с давлением. В других крупных городах Перу - Арекипе, Трухильо и Чиклайо - между протестующими и полицией произошли столкновения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший президент Перу Альберто Фухимори, который отбывает тюремное наказание за коррупцию и нарушения прав человека, перевезен 23 декабря вечером в больнице в связи с ухудшением состояния здоровья.

Источник: УНН
Теги: акции протеста, Перу
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.