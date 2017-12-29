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Фигурантов дела Хизб ут-Тахрир этапируют в Ростов-на-Дону

Фигурантов дела Хизб ут-Тахрир этапируют в Ростов-на-Дону

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Четверо обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир" этапируют в Ростов-на-Дону через Краснодар. Об этом в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН.

"Поступила информация о Вадиме Сируке, Эмир-Усеин Куку, Инвере Бекирове, Джеппарове Арсене - находящихся в Краснодаре. Их вывезли из Симферопольского СИЗО для этапирования в Ростов! Издевательства, травля собаками, жесткие "шмоны", отобрали вещи, угрозы - вот как встретил Краснодар четырёх политузников! Узников совести! Прошу всех коллег подключится и не оставаться в стороне!", - написал Е.Курбединов.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму в Симферополе российские силовики обыскали дом школьного психолога Асене Месератовой, в связи с повреждением газопровода 31 октября в Алуште.

Источник: УНН
Теги: Крым, крымские татары
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