В ФФУ решили пожизненно дисквалифицировать 18 футболистов из команды "ДНР"

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины пожизненно дисквалифицировал 18 футболистов, которые играли в матчах в составе “ДНР”. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.

Комитет ФФУ рассмотрел дело о заявлении Службы безопасности Украины по поводу футболистов, которые принимали участие в матчах в составе "ДНР", и решил запретить пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, 18 лицам.

Это: Владимир Кравченко (10.01.1986 г.р.), Денис Никулин (17.10.1994 г.р.), Максим Синьков (09.12.1997 г.р.), Анатолий Селезнев (08.04.1995 г.р.), Сергей Крахмал (29.08.1990 г.р.), Андрей Кушнир (22.02.1994 г.р.), Андрей Рябой (26.03.1988 г.р.), Владислав Мишин (22.05.1994 г.р.), Руслан Зинченко (26.08.1996 г.р.), Ярослав Махно (15.05.1993 г.р.), Роман Саетов (18.08.1981 г.р.), Платон Свиридов (20.11.1986 г.р.), Денис Поточный (08.05 .1985 г.р.), Иван Иванов (12.02.1988 г.р.), Игорь Дмитришин (24.10.1995 г.р.), Виктор Станенко (31.10.1991 г.р.), Никита Шмаков (20.04.1996 г.р.), Константин Золотарь (24.03.1994 г.р.).

Как сообщал УНН, в феврале украинских футболистов Сергея Артюха и Артема Евланов дисквалифицировали пожизненно за то, что они участвовали в матчах за так называемую "сборную" группировки "ДНР".