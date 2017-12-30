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Британцы признались, какой алкоголь любят больше всего

Британцы признались, какой алкоголь любят больше всего

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В этом году любимыми напитками британцев стали джин, виски и водка. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Ассоциацией торговли вином и спиртом, сообщает УНН.

Так, согласно исследованию 29% опрошенных отдали предпочтения джину. Эти показатели позволили джину "переместиться" с прошлогоднего третьего места на первую позицию в рейтинге.

Вторым в рейтинге оказалось виски, ценителей которого насчитали 25% , и замыкает тройку лидеров водка (23%).

Отмечается, что в течении 2017 года британцы купили 47 миллионов бутылок джина. Это на 7 миллионов больше, чем в 2016-м.

Напомним, по словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, украинская водка имеет высокое качество и переплачивать за водку иностранного производства нет смысла.

Как сообщал УНН, бутылка хорошей украинской водки к новогоднему столу в среднем стоит около 90 грн. Цена за бутылку водки иностранного производства стартует от 117 грн. 

Источник: УНН
Теги: алкоголь
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