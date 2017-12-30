Эксперт рассказал, чем опасна экспансия ЕС для Украины

КИЕВ. 29 декабря. УНН. После подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (ЕС) планировалось увеличить экспорт товаров в ЕС, однако произошло наоборот - ЕС увеличил импорт в Украину. Об этом в комментарии УНН сообщил председатель Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"В торговле есть две крайности. Первая - это когда страна открывает все границы и товары поступают без каких - либо ограничений, снижая производство в собственной стране. А вторая - это когда страна закрывается и с годами экономика начинает снижать конкурентоспособность. Мы сейчас увидели, что конкуренция для Украины необходима по некоторым сегментам, но по некоторым она может быть не полезна нам и принести только убытки.

Нам нужно отслеживать эти тренды и понимать, что когда это полезно и для потребителя, и для повышения конкуренции для производителей - это необходимо допускать. Когда мы видим, что это может быть повлиять на уровень нашего производства и мы будем давать рабочие места французам или испанцам, а у них и так есть где работать, пусть работает все же лучше украинец", - сказал Дорошенко.

По словам эксперта, в вопросе торговли со странами ЕС стоит следить за торговым сальдо. Сегодня оно отрицательное, а это означает, что мы идем на рынки ЕС, а ЕС продает здесь свою продукцию.

"Уже в 2016 году, после подписания Ассоциации Украина - ЕС, вместо того, чтобы Украина увеличивала экспорт в ЕС мы увидели как раз обратное - ЕС увеличил торговый баланс по сравнению с Украиной", - подчеркнул он.

Особенно опасной считается экспансия других стран в аграрном секторе Украины. Эксперты утверждают, что сельхозпредприятия России и стран ЕС работают значительно в лучших условиях, чем отечественные, поэтому с легкостью могут выдавить наших производителей с украинского рынка. Учитывая, что сегодня АПК весомая бюджетообразующая сфера Украины, в случае ее дестабилизации, вся экономика страны окажется под угрозой, пояснил экономический эксперт Павел Мороз.

"С конца 1990 до 2015 года в Украине действовал спецрежим налогообложения для сельскохозяйственных производителей, от которого выиграли все категории агропроизводителей - от зерновиков к производителям продукции с высокой добавленной стоимостью. Относительно последних, то это производители курятины, яиц, меда, продукции садоводства и овощеводства.

Компании, использовали благоприятные условия государственной поддержки стали лидерами - каждый в своем секторе. А по своему потенциалу некоторые из них были готовы конкурировать с мощными европейскими производителями, в том числе за счет высокого качества и низкой цены продукции. Однако, вместе со стремлениями европеизироваться мы получили ассоциации с ЕС, а с ней и квоты, тарифные ограничения, только нивелируют конкуренцию между украинскими и европейскими производителями сельскохозяйственной продукции - в пользу последних", - сказал он.

Сейчас значительная часть аграрного экспорта в страны ЕС остается сырьевой, а европейских квот хватает только на полгода, отметил эксперт.

"Всего за полгода Украина полностью использовала квоты на поставки в ЕС продукции с высокой добавленной стоимостью - меда, сахара, круп и муки, обработанных томатов, виноградного и яблочного соков, курятины. Прежде всего это касается производства курятины, где годовая квота составляет 16,8 тыс. тонн, из них часть это полуфабрикаты. С 2018 года это будет только 17,6 тыс. тонн. К примеру, экспорт курятины компании "МХП" за 9 месяцев этого года составил 176 тыс. тонн. То есть, европейская квота - это лишь 10% от общего объема экспорта одной компании. Это ничтожно малые объемы", - пояснил П.Мороз.

Напомним, отрицательное сальдо торгового баланса со странами ЕС за первое полугодие 2017 достигло 1,3 млрд долларов. Это на 150 млн долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты утверждают, что с 2013 года, несмотря на кардинальные векторные изменения, по сути ничего не изменилось. Украина потеряла рынок СНГ, но завоевать рынок ЕС так и не смогла.

Ранее сообщал УНН, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который по убеждению нардепов, сможет защитить отечественных сельхозпредпринимателей от глобальной конкуренции, а также стабилизировать цены на продукты.