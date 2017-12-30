Суд взял под стражу боевика, который пытал украинских военных

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей помощника командира НЗФ "РИМ", который вел боевые действия и пытал украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

"Печерским райсудом арестован на 60 суток без альтернативы внесения залога гражданина Ж., который подозревается в том, что он в 2014 году, занимая должность помощника главаря незаконного вооруженного формирования "РИМ" вел боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Украины", - написала Сарган.

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Как сообщал УНН, 28.12.2017 сотрудниками Департамента защиты национальной государственности СБУ, по поручению Главной военной прокуратуры ГПУ, на территории Луганской области задержан гражданин Украины Ж., который подозревается в том, что он в 2014 году участвовал в террористической организации "ЛНР", где в должности "помощника главаря незаконного вооруженного формирования "РИМ" вел боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Украины и других подразделений, привлеченных к проведению АТО, а также осуществлял незаконное содержание, конвоирования и допросы пленных украинских военнослужащих.