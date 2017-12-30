На Волыни задержали лесника за содействие реализации незаконно срубленных новогодних сосен

ЛУЦК-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Правоохранители задержали мастера леса одного из государственных лесоохотничьих хозяйств Волынской области во время получения неправомерной выгоды в размере 5000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области, передает УНН.

По данным ведомства, неправомерную выгоду он получил за беспрепятственное вывоз гражданином для дальнейшей реализации более 120 незаконно срубленных новогодних сосен.

Решается вопрос о сообщении мастеру леса о подозрении в получении неправомерной выгоды и незаконной порубке деревьев (уголовные правонарушения, предусмотренные ст. 368 и ст. 246 УК Украины).

Как сообщал УНН, на столичных рынках елки стоят до 20 тыс. Грн.