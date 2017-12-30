В КГГА рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В новогоднюю ночь в работу общественного транспорта в Киеве будут внесены изменении. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

“Обращаем внимание киевлян и гостей города на период новогодних и рождественских праздников в работу наземного общественного транспорта столицы внесены изменения. Работу столичного метрополитена и наземного пассажирского транспорта в новогоднюю ночь будет продлена на три часа”, — говорится в сообщении.

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В частности, с 20:00 31 декабря 2017 в 3:00 1 января 2018, 1 января 2018 с 14:00 до 21:00, а также 7 января 2018 с 12:00 до 15:00 вносятся следующие изменения:

• троллейбусы маршрута № 6 будут курсировать от Минского массива ст. м. “Лукьяновская”;

• троллейбусы маршрута № 16 будут курсировать от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

• троллейбусы маршрута № 18 будут курсировать от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

• автобусы маршрута № 24 № 114 будут курсировать по трассе движения рабочего дня.

Фуникулер в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 будет работать круглосуточно.

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Кроме того, 1, 6, 7, 8 января 2018 работу общественного транспорта организовано по расписанию выходного дня с изменениями, а 2, 3, 4 и 5 января 2018 — по расписанию рабочего дня с изменениями.

Также в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в 5:00 утра продолжается работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси, а именно: №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 226, 234, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 548, 586.

Напомним, ранее в Киевской городской администрации опубликовали список мероприятий по случаю празднования Нового года и Рождества во всех районах столицы.