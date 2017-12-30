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МАФы загорелись в Киеве на Выдубичах

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Киеве на Выдубичах загорелись МАФы, передает УНН со ссылкой по сообщения сообщества "Киев Оперативный".

"... горят МАФы возле автостанции Выдубичи. На месте бойцы # ГСЧС. О пострадавших не сообщается", - говорится в сообщении.

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Информации о пострадавших или ущербе пока не поступало.

Напомним, в центре Киева пожарные ликвидировали возгорание в салоне красоты .

Источник: УНН
Теги: пожар, Киев, МАФ
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