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Пятница, 29 декабря 2017, 21:14 • Тоня Туманова
МАФы загорелись в Киеве на Выдубичах
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Киеве на Выдубичах загорелись МАФы, передает УНН со ссылкой по сообщения сообщества "Киев Оперативный".
"... горят МАФы возле автостанции Выдубичи. На месте бойцы # ГСЧС. О пострадавших не сообщается", - говорится в сообщении.
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Информации о пострадавших или ущербе пока не поступало.
Напомним, в центре Киева пожарные ликвидировали возгорание в салоне красоты .
Источник: УНН
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