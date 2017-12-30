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"ИГИЛ" взяла на себя ответственность за взрыв в Петербурге

"ИГИЛ" взяла на себя ответственность за взрыв в Петербурге

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Террористическая группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге, в результате которого 18 человек пострадали. Об этом сообщает сайт SITE, который мониторит информационную активность экстремистов, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“Террористическая группировка „Исламское государство“ взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких человек.

Как сообщал УНН, в Петербурге произошел взрыв, в результате которого пострадали 18 человек.

Источник: УНН
Теги: взрыв, Исламское государство, Санкт-Петербург
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