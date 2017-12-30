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Международная ассоциация спортивной прессы назвала лучших спортсменов года

Международная ассоциация спортивной прессы назвала лучших спортсменов года

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) объявила имена лучших спортсменов года среди мужчин и женщин, сообщает УНН со ссылкой на сайт Международной ассоциации спортивной прессы.

Среди мужчин победу праздновал второй номер АТР швейцарец Роджер Федерер. Вторая ракетка мира набрал 928 очков (19,94 процентов) и опередил ведущих футболистов последнего десятилетия Криштиану Роналду (788, 16,94 процента) и Лионеля Месси (530; 11,39).

Среди прекрасной половины человечества с 651 голосом (13,99 процента) лучшей оказалась также теннисистка — Серена Уильямс. Американке конкуренцию составили венгерская пловчиха Катинка Хоссу — 631, 13,56 процента, и американская бегунья Эллисон Феликс — 495, 10,64 процента.

Заметим, что в голосовании принимали участие 517 журналистов из 112 стран.

Напомним, что Федерер в 2017 году выиграл “Australian Open” и Уимблдон.

Источник: УНН
Теги: спорт, рейтинги
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