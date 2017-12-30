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За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, еще двое получили ранения

За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, еще двое получили ранения

КИЕВ. 30 декабря. УНН. За минувшие сутки боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по украинским опорным пунктам вокруг Луганского.

На Донецком направлении противник неоднократно с 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение захватчики применили по защитниках Каменки и Верхнеторецкого.

“В целом на протяжении прошлых суток враг совершил 6 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В одном случае украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь из гранатометов и пулеметов. В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника”, — сообщили в штабе.

Источник: УНН
Теги: АТО, обстрелы
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