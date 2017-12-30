Свинина снова подорожала, найболее ощутимо - в Луганский области

КИЕВ. 30 декабря. УНН. За 10 дней средние цены на свинину в Украине выросли на 2,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

Так, по данным Госстатистики, больше всего цены на свинину выросли в Луганской области — на 6,7% и в Полтавской — на 6,6%. В то же время, менее всего цены подскочили в Львовской области — на 0,5%.

Цены на свинину в Закарпатской и Ивано-Франковской областях в течение 10 дней оставались без изменений.

В то же время, сало в Украине за указанный период подешевело в среднем на 1%.

Напомним, что одной из причин, почему сало в Украине бьет ценовые рекорды, является сокращение поголовья свиней у селян. А это, в свою очередь, обусловлено эпидемией АЧС.

С 2016 года в Украине из-за африканской чумы уничтожили почти 78 тыс. голов свиней.

Чтобы минимизировать потери фермеров и государства от АЧС нардеп Сергей Тригубенко предложил восстановить в Украине практику страхования хозяйств от болезни.