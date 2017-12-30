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КНДР не откажется от наращивания ядерного оружия

КНДР не откажется от наращивания ядерного оружия

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Северная Корея не планирует отказываться от наращивания своего ядерного оружия. Об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“Наша партия и государство, указывая путь нового года социалистической Кореи, заявляют свои принципиальные позиции. Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их пособников”, — говорится в заявлении.

Также в заявлении указано, что именно благодаря наличию в КНДР ядерного оружия была предотвращена ядерная война.

Как сообщал УНН, министр обороны США пообещал осуществлять “повышенное давление” на КНДР.

Источник: УНН
Теги: ядерное оружие, КНДР
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