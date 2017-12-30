Путин ужесточил наказание за "вербовку террористов"

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов к пожизненному заключению. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации РФ, передает УНН.

Законом повышается ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ о терроризме.

Указано, что такие преступления теперь будут наказываться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 до 700 тысяч российских рублей или пожизненным заключением.

Стоит отметить, что до этого максимальное наказание для вербовщиков составляло до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, законом также вводится новое понятие в УК РФ “пропаганда терроризма”. За это преступление предусмотрен штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Как сообщал УНН, “ИГИЛ” взяла на себя ответственность за взрыв в Петербурге, в результате которого 18 человек пострадали.