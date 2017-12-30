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Brent торгуется на уровне 66,87 долл. за баррель

Brent торгуется на уровне 66,87 долл. за баррель

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли в цене до 66,87 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 9:15 субботы, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,07%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 60,42 доллара за баррель, прибавив 0,97%.

Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 66,59 долл. за баррель.

Источник: УНН
Теги: нефть
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