В Голосеевском районе Киева сгорел МАФ

КИЕВ. 30 декабря. УНН. На улице Инженерной в Голосеевском районе Киева вчера вечером сгорел металлический киоск. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Сообщение о пожаре в киоске спасатели получили 29 декабря в 18:05.

На месте происшествия в 18:12 пожарные установили, что возгорание возникло в металлическом киоске, размером 3 на 4 м. Пожар спасатели локализовали в 18:25, а ликвидировали в 18:31.

В результате пожара огнем повреждены личные вещи, бытовая техника, отделка стен, перекрытие и крыша, а также в рядом расположенном киоске перекрытие на площади 3 кв. м.

"Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, также вчера на Выдубичах загорелись МАФы.