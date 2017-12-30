Смертельное ДТП в Хмельницкой области: микроавтобус столкнулся с легковушкой

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Городецком районе Хмельницкой области столкнулись автомобили Opel Vivaro и ВАЗ 2106, в результате один человек погиб и еще шесть получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Сообщение об автоаварии на автодороге между селом Слободка Сатановская и поселком Сатанов Городецкого района спасатели получили 29 декабря в 21:38.

"В результате столкновения автомобилей Opel Vivaro и ВАЗ 2106 один человек погиб на месте происшествия и шесть человек травмированы. Пострадавшие госпитализированы в Городецкую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали тело погибшего из легковушки ВАЗ и приняли меры по предупреждению возгорания автомобилей. Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

Напомним, с начала 2017 года и до конца ноября в ДТП в Украине погибли 3058 человек.