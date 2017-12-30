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В Минобороны уточнили, где погиб украинский военный в зоне АТО

В Минобороны уточнили, где погиб украинский военный в зоне АТО

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Украинский военнослужащий погиб в результате обстрела шахты Бутовка, еще двое были ранены около Каменки и Катериновки. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Буцуляк, передает УНН.

"К сожалению, среди ВСУ есть потери. Один защитник погиб, еще двое получили ранения и боевые потери. В районе шахты Бутовка от смертельного огневого ранения погиб украинский военный, еще около Каменки и Катериновки двое военных получили ранения", - сообщил Д.Буцуляк.

По словам Д.Буцуляка, за прошедшие сутки боевики совершили шесть обстрелов по позициям Вооруженных сил Украины. Из них три - на донецком направлении, три - на луганском.

Напомним, трех бойцов в критическом состоянии доставили в Днепр из зоны АТО.

Источник: УНН
Теги: АТО
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