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В новогоднюю ночь в Киеве будут дежурить 1500 правоохранителей

В новогоднюю ночь в Киеве будут дежурить 1500 правоохранителей

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Во время новогодних и рождественских праздников полиция Киева будет работать в усиленном режиме. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В частности, за порядком в столице будут следить полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

"В новогоднюю ночь на службу заступит около 1500 правоохранителей, в частности будут дежурить взрывотехники и кинологи. Кроме того, в главке полиции будет работать ситуационный центр, в состав которого входят представители всех правоохранительных и силовых ведомств. Больше всего правоохранителей будет в центральный части города, возле основных праздничных локаций и новогодних елок во всех районах столицы ", - рассказали в пресс-службе.

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В полиции также обратились ко всем киевлянам и гостям города с просьбой быть бдительными и осторожными, ответственными и соблюдать правила поведения.

Напомним, в новогоднюю ночь в работу общественного транспорта в Киеве будут внесены изменения.

 

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, Новый год
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