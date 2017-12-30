Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 30 декабря 2017 16:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Украине за год в ДТП погибли более 3 тысяч человек
В Украине за год в ДТП погибли более 3 тысяч человек
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Глава Пентагона оценил влияние летального оружия на ситуацию в Украине

Глава Пентагона оценил влияние летального оружия на ситуацию в Украине

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Министр обороны США Джеймс Мэттис надеется, что пока никто не захочет ворваться в Украину, влияние летального оружия, которое Вашингтон в декабре официально согласился продать официальному Киеву, будет незначительным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Пока никто не захочет ворваться в Украину, надеюсь, что влияние этого оружия не будет значительным. Это оборонительное оружие", - заявил Дж.Мэттис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина покупает летальное оружие в основном в странах бывшего соцлагеря

Также он отметил, что военная роль Соединенных Штатов Америки в Украине не будет меняться.

"Сейчас я не думаю, что военная роль США в Украине будет эволюционировать. Сейчас там находятся наши военные тренеры, которые помогают подготовить армию Украины в соответствии со стандартами НАТО, и причина этого в том, что мы хотим убедиться, что Вооруженные силы Украины служат интересам народа Украины", - отметил глава Пентагона.

В декабре стало известно, что Государственный департамент предоставил лицензию на продажу Украине мощных снайперских винтовок. Позже во внешнеполитическом ведомстве США также заявили о готовности предоставить Украине мощные оборонительные вооружения.

Американские СМИ, со ссылкой на многочисленные источники в Госдепе, также заявляли о плане президента США Дональда Трампа согласовать продажу Украине противотанковых переносных ракетных коплексов Javelin.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, летальное оружие
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.