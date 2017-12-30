В сети разгорелся скандал из-за собранного детьми мешка картофеля для бойцов АТО

РОВНО-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Живое обсуждение в социальных сетях вызвал мешок картофеля, который вместо зоны АТО оказался в киевском ресторане. Фото с запиской от детей солдатам обнародовал работник ресторана Андрей Риштун, передает корреспондент УНН.

"В меню такого блюда нет, но для персонала готовится. Открыв и выронив его, внутри находим скрученную в трубочку бумажку, перемотанную синей и желтой лентами. Бумажку положили в пакетик, так, чтобы не повредить. Разворачиваем ее и та-дааааааам... записка воинам на востоке. Мешок тот собирали дети с учителями в школе в Ровенской области, но кто-то решил, что вместо доставить его к месту назначения выгоднее для себя будет продать тот мешок. Так и живем. История будет иметь продолжение, обещаю. Надо же найти "предпринимателя", - написал работник столичного заведения.

Выяснилось, что картофель для участников АТО собирали школы в селе Посягва Гощанского района. Как такое произошло, что вместо АТО помощь оказалась в ресторане, объяснил причастный к сбору продуктов волонтер Тарас Гоменюк.

"Гощанская администрация собирала волонтерскую помощь, бойцам на восток, после того как собрали овощи, решили, что с части сделаем суповые наборы и таким образом отдали предпринимателю часть собранных овощей, куда могла попасть данная записка. Картофель, морковь, капуста, свекла была обменена на суповые наборы в соответствующем эквиваленте общей массой 2,7 тонн. Понимаю ваше возмущение, я бы никогда не допустил бы коммерцию в волонтерстве, ведь знаю этом цену", - отметил в записе на Facebook волонтер.

Напомним, в "ЛНР" просят местное население помочь "армии" с продуктами.