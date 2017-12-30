Ринго Старра с The Beatles посвятили в рыцари

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Бывшего барабанщика группы The Beatles, британского музыканта Ринго Старра удостоили рыцарского звания. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Р.Старра титуловали за заслуги в музыке и благотворительной работе. Он стал рыцарем на 20 лет позже, чем его напарник по The Beatles Пол Маккартни.

"Это круто! Для меня это большая честь и удовольствие - быть признанным за мою музыку и мою благотворительность. Я люблю и то, и другое. Мир и любовь", - заявил Р.Старр.

Вместе с Р.Старром титула удостоили в частности соучредителя группы Bee Gees Барри Гибба, бывшего вице-премьера Ника Клегга и автора War Horse Майкла Мурпурго.

Напомним, ранее сообщалось, что альбом легендарного Джона Леннона "Double Fantasy", подписанный музыкантом для его убийцы Марка Чэпмена за 5 часов до преступления, выставлен на продажу за 1,5 миллиона долларов.