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Лукашенко очень хочет, чтобы в Украине закончилась война

Лукашенко очень хочет, чтобы в Украине закончилась война

Александр Лукашенко

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он "очень хочет", чтобы в Украине закончилась война. Об этом он сообщил во время посещения Минского городского клинического онкологического диспансера, передает УНН со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема", - заявил А.Лукашенко.

Также президент Беларуси заявил, что нужно приложить максимум усилий для того, чтобы локализовать эту проблему.

"Мы не просто соседи - мы родные, братья. Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что А.Лукашенко хочет легализировать биткойн в Беларуси. 

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Беларусь, Лукашенко
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