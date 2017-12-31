Из-за захвата заложников на "Укрпочте" в Харькове открыли производство

КИЕВ. 30 декабря. УНН. По факту происшествия в отделении "Укрпочты" в Харькове открыто уголовное производство по статье о захвате заложников. Всего, по данным полиции, было захвачено 11 человек, часть из них уже удалось освободить. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Следственным управлением ГУ НП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что сегодня в 14:40 оператору "102" поступило сообщение о том, что в отделение "Укрпочты", расположенное на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления. Об этом факте одна из работниц отделения сообщила мужу, и тот оперативно передал информацию полиции.

На место происшествия срочно прибыли наряды полиции. Злоумышленник забаррикадировался в отделении и заявил о захвате заложников.

"Известно, что в помещении находилось 9 взрослых и 2 детей. По состоянию на 18:10 полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить определенную часть удерживаемых людей - двоих детей и трех женщин. Они сейчас в безопасности", - говорится в сообщении.

Для урегулирования ситуации на месте происшествия работают руководство ГУ НП, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции. Принимаются меры по задержанию злоумышленника. Согласно санкции статьи ему грозит до 15 лет лишения свободы.