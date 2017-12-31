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Навальный обжалует в ЕСПЧ отказ допустить его к выборам

Навальный обжалует в ЕСПЧ отказ допустить его к выборам

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Российский оппозиционер Алексей Навальный обжалует в Европейском суде по правам человека отказ Центризбиркома РФ зарегистрировать его в качестве кандидата на выборы президента России. Об этом со ссылкой на юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова сообщает "Эхо Москвы", передает УНН.

"Алексей Навальный обжалует в ЕСПЧ отказ Центризбиркома допустить его к выборам президента", - говорится в сообщении со ссылкой на слова адвоката.

Напомним, что сегодня Верховный суд России отклонил жалобу Навального к ЦИК.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЕС осудили отказ Центральной избирательной комиссии РФ допустить оппозиционера Алексея Навального к регистрации в качестве кандидата в президенты, отметив, что такое решение ставит под сомнение политический плюрализм в России. 

Источник: УНН
Теги: выборы, Россия, ЦИК, ЕСПЧ, Навальный
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