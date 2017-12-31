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Князев: к переговорам с захватчиком отделения "Укрпочты" в Харькове привлекли его отца

Князев: к переговорам с захватчиком отделения "Укрпочты" в Харькове привлекли его отца

КИЕВ. 30 декабря. УНН. К переговорам по освобождению людей из отделения "Укрпочты" в Харькове привлекли отца мужчины, который взял заложников. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Для переговоров с мужчиной, который угрожает применить взрывчатку, привезли его отца. Также на месте работают психологи. Правоохранители проводят все необходимые меры для освобождения тех, кто до сих пор остается внутри", - сообщил С.Князев.

Указано, что сейчас группа "полиции диалога" продолжает переговоры с правонарушителем, который сегодня забаррикадировался в помещении отделения "Укрпочты", взяв в заложники людей.

По его словам, по факту этих событий полиция уже открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины - "захват заложников". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

В МВД также сообщили, что по поручению первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового к месту событий самолетом направлены дополнительные силы спецподразделения Нацполиции КОРД.

Напомним, сейчас в результате переговоров с мужчиной, который забаррикадировался внутри помещения "Укрпочты", удалось освободить пятерых человек - двух детей и трех женщин. В заложниках еще шесть человек.

Источник: УНН
Теги: Харьков, Укрпочта
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