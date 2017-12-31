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Боевики совершили три прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО

Боевики совершили три прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В течение сегодняшнего дня до 18:00 боевики совершили три прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО, военнослужащие Вооруженных сил Украины на провокации не поддались и в полной мере соблюдали режим прекращения огня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"На протяжении сегодняшнего дня российско-оккупационные группировки совершили три прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО", - говорится в сообщении.

По данным штаба, на донецком направлении боевики провоцировали украинских защитников в огонь в ответ на Приазовье.

"Вблизи Водяного, в обед, с неподконтрольной украинскому правительству Саханки наши позиции были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Впоследствии, враг активизировался в районе Павлополя. По оборонным укреплениям у этого прифронтового населенного пункта агрессор из временно оккупированного Набережного дважды вел огонь из 82- миллиметровых минометов, гранатометов и легкого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

"Военнослужащие ВСУ на провокации не поддались и в полной мере соблюдали режим прекращения огня. На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано", - добавили в штабе.

Напомним, диверсионная группа боевиков подорвалась на собственных минах.

Источник: УНН
Теги: АТО
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