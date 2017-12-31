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В результате освобождения заложников в Харькове пострадавших нет

В результате освобождения заложников в Харькове пострадавших нет

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В результате освобождения заложников из отделения "Укрпочты" в Харькове никто не пострадал. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на департамент коммуникации НП Украины.

В полиции подтвердили, что операция по освобождению заложников, захваченных вооруженным мужчиной в помещении отделения "Укрпочты" в Харькове, завершена, и все люди, которые в течение дня удерживались внутри, освобождены. Злоумышленник задержан.

"Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет", - сообщил С.Князев.

Ранее сегодня неизвестный в Харькове захватил отделение "Укрпочты".

Сообщение о том, что в отделение "Укрпочты", расположенное на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14:40.

Сначала с захваченной "Укрпочты" в Харькове освободили пятерых заложников, среди них - двое детей.

Из-за захвата заложников на "Укрпочте" в Харькове открыли производство.

Источник: УНН
Теги: Харьков, Укрпочта
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