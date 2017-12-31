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Хорватия отказывается отдать Словении часть Пиранского залива

Хорватия отказывается отдать Словении часть Пиранского залива

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Хорватия отказывается выполнять решение арбитража по территориальному спору со Словенией относительно Пиранского залива. Хорватские полицейские сопровождают рыбаков в спорных водах, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Конечный срок выполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по Пиранскому заливу истек в пятницу. Арбитраж пришел раньше выводу, что 80% Пиранского залива должны принадлежать Словении, однако Хорватия не согласна выполнять это решение.

В субботу, 30 декабря, хорватские полицейские катера сопровождали лодки хорватских рыбаков, чтобы в случае необходимости оказать сопротивление словенским полицейским, которые могут задержать рыбаков за пребывание в водах Словении.

Словенская полиция лишь наблюдала за ситуацией и не вмешивалась, хотя начиная с 30 декабря полиция Словении имеет право штрафовать рыбаков, которые заходят в словенские воды.

Правительство Словении заявляло, что будет воплощать решение арбитража и ради этого внесло ряд поправок в свое законодательство. "Страна, которая не знает, где ее границы, не может быть частью Шенгена", - заявил министр иностранных дел Словении Карл Ержавец неделей ранее.

Международный арбитражный суд в Гааге 29 июня вынес свое решение относительно длительного территориального спора между бывшими югославскими республиками Хорватией и Словенией.

Источник: УНН
Теги: Хорватия, Словения
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