Начала действовать обязательная фиксация биометрических данных для россиян, пересекающих границу с Украиной

КИЕВ. 1 января. УНН. Государственной пограничной службой Украины с 1 января 2018 года введена фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в том числе Российской Федерации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию МИД Украины.

"Во исполнение указа Президента Украины от 30.08.2017 г.. №256 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10.07.2017 г."Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины" с 1 января 2018 года Государственной пограничной службой Украины вводится фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в том числе Российской Федерации, во время пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу", - говориться в сообщении.

В МИД добавили, что практически фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства будет осуществляться во время их въезда в Украину и прохождения пограничного контроля в пунктах пропуска/контроля через государственную границу, контрольных пунктах въезда-выезда уполномоченными должностными лицами подразделений охраны государственной границы.

Местами фиксации биометрических данных определено, как сообщается, пункты пропуска через государственную границу (на линии паспортного контроля; в транспортных средствах заграничного следования; в местах стоянки транспортных средств заграничного следования; в служебных помещениях Государственной пограничной службы Украины); вне пунктов пропуска (в местах для проведения контроля лиц; в специально определенных зонах контроля на территории морских (речных) портов, рыболовецких предприятий, причалах (пристанях), в служебных помещениях Госпогранслужбы Украины.

"В случае отказа иностранцем (лицом без гражданства) от сканирования отпечатков пальцев с такими лицами проводится контроль второй линии, по результатам которого принимается решение о пропуске (не пропуске) через государственную границу", - добавили в дипведомством.