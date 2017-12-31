Новости: Новости Мира
Суббота, 30 декабря 2017, 22:00 • Юлия Шрамко
Посольство РФ в Лондоне отреагировало на идею о санкциях против Facebook и Twitter
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Посольство России в Великобритании отреагировало на идею наложить санкции на Facebook и Twitter, если те не предоставят информацию об активности аккаунтов из России во время Brexit, передает УНН со ссылкой на Twitter российского диппредставительства.
"Сфабрикуйте доказательства, или подпадёте под санкции. Дамиан Коллинз, на дворе 2017, не 1984", - говорится в сообщении.
Добавим, "1984" - роман-антиутопия Джорджа Оруэлла о тоталитарном режиме.
Напомним, Facebook и Twitter угрожают санкции в деле влияния РФ на Brexit.
Make up fake evidence or be sanctioned. @DamianCollins, it’s 2017, not 1984! pic.twitter.com/TK8NphMeiY— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 29 грудня 2017 р.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час