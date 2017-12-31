Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 31 декабря 2017 05:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Год без реформ: эксперты прокомментировали инициативы власти в 2017 году
Год без реформ: эксперты прокомментировали инициативы власти в 2017 году
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Посольство РФ в Лондоне отреагировало на идею о санкциях против Facebook и Twitter

Посольство РФ в Лондоне отреагировало на идею о санкциях против Facebook и Twitter

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Посольство России в Великобритании отреагировало на идею наложить санкции на Facebook и Twitter, если те не предоставят информацию об активности аккаунтов из России во время Brexit, передает УНН со ссылкой на Twitter российского диппредставительства.

"Сфабрикуйте доказательства, или подпадёте под санкции. Дамиан Коллинз, на дворе 2017, не 1984", - говорится в сообщении.

Добавим, "1984" - роман-антиутопия Джорджа Оруэлла о тоталитарном режиме.

Напомним, Facebook и Twitter угрожают санкции в деле влияния РФ на Brexit.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Великобритания, Facebook, Twitter
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.