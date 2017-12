Посольство РФ в Лондоне отреагировало на идею о санкциях против Facebook и Twitter

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Посольство России в Великобритании отреагировало на идею наложить санкции на Facebook и Twitter, если те не предоставят информацию об активности аккаунтов из России во время Brexit, передает УНН со ссылкой на Twitter российского диппредставительства.

"Сфабрикуйте доказательства, или подпадёте под санкции. Дамиан Коллинз, на дворе 2017, не 1984", - говорится в сообщении.

Добавим, "1984" - роман-антиутопия Джорджа Оруэлла о тоталитарном режиме.

Напомним, Facebook и Twitter угрожают санкции в деле влияния РФ на Brexit.

Make up fake evidence or be sanctioned. @DamianCollins, it’s 2017, not 1984! pic.twitter.com/TK8NphMeiY