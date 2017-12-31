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Москва ответила на обвинения в поставках нефти в КНДР в обход санкций

Москва ответила на обвинения в поставках нефти в КНДР в обход санкций

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Россия соблюдает санкционный режим в отношении КНДР в полном объеме, заявили в пресс-службе МИД, комментируя сообщения СМИ о том, что российские корабли поставляют нефть в Северную Корею в обход санкций Совета Безопасности ООН, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718", - заявили в МИД РФ.

Напомним, Россию заподозрили в поставках нефти КНДР в обход санкций.

Источник: УНН
Теги: Россия, нефть, КНДР
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