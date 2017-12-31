Полиция установила личность злоумышленника, который захватил отделение "Укрпочты" в Харькове

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Полиция установила личность злоумышленника, который взял заложников в отделении “Укрпочты” в Харькове, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.

“Мужчина, угрожавший взорвать отделение Укрпочты вместе с заложниками, был задержан. Его личность уже установлена, это харьковчанин 1977 года, ранее судимый по различным статьям Уголовного кодекса Украины”, - сообщили в полиции.

Также указано, что следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса. Согласно санкции статьи задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, сегодня мужчина в Харькове захватил отделение “Укрпочты” .