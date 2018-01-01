Россия с сегодняшнего дня запретила анонимное использование мессенджеров

КИЕВ. 1 января. УНН. С сегодняшнего дня в Российской Федерации вступили в силу законодательные изменения, запрещающие мессенджерам работать с неидентифицированным пользователем, сообщает УНН.

С 1 января в РФ вступают в силу поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях о введении штрафов до 1 млн рублей за неисполнение закона о регулировании деятельности мессенджеров. Соответствующая мера была принята Госдумой в июле 2017 года.

Отныне услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться исключительно пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора.

Фактически большинство мессенджеров уже используют абонентский номер как идентификатор.

Также с 1 января 2018 года в России запрещается использовать технологии доступа к заблокированным сайтам.