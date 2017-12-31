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Закон о Госбюджете-2018 опубликовали в "Голосе Украины"

Закон о Госбюджете-2018 опубликовали в "Голосе Украины"

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Закон “О Государственном бюджете Украины на 2018 год” опубликовали на официальном сайте парламентской газеты “Голос Украины” в субботу, 30 декабря, передает УНН.

Кроме того, сегодня, 30 декабря 2017 года, также были опубликованы следующие законы: “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины”, “О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения”, “О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности”, “О внесении изменения в раздел X „Переходные положения“ Земельного кодекса Украины”, “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году”.

Напомним, как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко подписал закон о Государственном бюджете Украины на 2018 год.

Источник: УНН
Теги: закон, Госбюджет-2018
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