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Неизвестный в Москве открыл стрельбу рядом с Кремлем: есть пострадавшие

Неизвестный в Москве открыл стрельбу рядом с Кремлем: есть пострадавшие

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Москве на Никольской улице, в 300 метрах от Красной площади, неизвестный открыл стрельбу. В результате инцидента два человека пострадали, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“Около 22:32 поступило сообщение о конфликте по адресу Никольская улица 15, строение 1. По предварительным данным, между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам и с места происшествия скрылся”, — сообщили в местной полиции.

Отмечено, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Подозреваемый в стрельбе разыскивается.

Пострадавших в результате стрельбы направили в больницу.

Как сообщал УНН, неизвестный устроил стрельбу в церкви в Египте.

Источник: УНН
Теги: Москва, Кремль, стрельба, пострадавшие
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