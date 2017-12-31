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Украинские теннисистки проведут очную встречу в финале квалификации в Брисбене

Украинские теннисистки проведут очную встречу в финале квалификации в Брисбене

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Украинские теннисистки Екатерина Бондаренко и Даяна Ястремская вышли в финал квалификации на турнире WTA Premier “Brisbane International”, который проходит в Брисбене (Австралия), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Во втором раунде отбора Бондаренко, посеянная под 5 номером, за 1 час 12 минут обыграла Джейми Форлис из Австралии — 7: 5, 6: 1. На счету киевлянки 2 эйса и 4 двойные ошибки.

17-летней одесситке Ястремской не пришлось выходить на корт в матче второго раунда квалификации — ее соперница — россиянка Наталья Вихлянцева (1 сеяная) снялась с соревнований.

Примечательно, что путевку в основную сетку турнира Бондаренко и Ястремская разыграют между собой.

Добавим также, выступления с основной сетки соревнований в Брисбене от Украины начнут Элина Свитолина, Леся Цуренко и Александр Долгополов.

Как сообщал УНН, Свитолина выступит на новом турнире WTA в Москве.

Источник: УНН
Теги: Украина, теннис, Австралия
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