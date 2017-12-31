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В России пьяный мужчина въехал в толпу, есть погибший

В России пьяный мужчина въехал в толпу, есть погибший

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В городе Котово Волгоградской области (Россия) пьяный за рулем въехал в толпу людей, в результате чего один человек погиб, еще трое госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел России в Волгоградской области, передает УНН.

“Ночью 30 декабря около 02-00 ч. 34-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем „Форд Фокус“, двигаясь по проезжей части ул. Чапаева, совершил наезд на группу людей, выходящих из кафе. В больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены двое мужчин и 35-летняя женщина. На месте аварии до прибытия медиков от полученных травм скончалась 26-летняя местная жительница”, — говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ “Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека”.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове на окружной дороге произошло ДТП, в результате чего три человека погибли, еще двое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Источник: УНН
Теги: Россия, авто, погибший
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