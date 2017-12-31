На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 31 декабря 2017 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.

Национальный банк Украины по состоянию на 31 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1149,622711;

Серебро — 14,826315;

Платина — 819,490327;

Палладий — 923,723744.

По сравнению с 30 декабря, стоимость всех банковских металлов не изменилась.