Сегодня на большинстве территории Украины ожидается мокрый снег

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодня в Украине в восточных, западных и северных областях синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков, передает УНН со ссылкой на Украинские гдрометцентр.

“В последний день 2017 года в Украине будет облачно с прояснениями. В восточных, западных, днем ​​и в северных областях местами небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что на дорогах западных и северных областей местами ожидается гололедица.

Ветер синоптики прогнозируют северо-западный с переходом на Правобережье на южный, со скоростью 5-10 м / с.

Температура установится на уровне 0-5 ° тепла, на юге — до 7 ° тепла; в Карпатах — 0-4 ° мороза.