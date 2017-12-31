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Воскресенье, 31 декабря 2017, 09:38 • Тоня Туманова
#Пожелаймира: военные с передовой поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Украинские защитники с передовой поздравили украинцев с Новым Годом и Рождеством Христовым и пожелали мира, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Защитники с передовой приветствуют украинцев с Новым Годом и Рождеством Христовым, передают наилучшие пожелания и желают мира! Чтобы мы обязательно победили и мир воцарился на всей территории Украины!" - говорится в сообщении.
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В Минобороны также призвали украинцев записать свое видео или текстовые сообщения с хэштегом #Пожелаймира.
Напомним, ко Дню Защитника Украины во Львове бойцы АТО записали уникальный альбом современных фронтовых песен.
Источник: УНН
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