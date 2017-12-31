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Заработал безвиз из ОАЭ: теперь украинцы могут путешествовать без виз в 85 стран

Заработал безвиз из ОАЭ: теперь украинцы могут путешествовать без виз в 85 стран

КИЕВ. 31 декабря. УНН. С сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать без оформления визы еще и в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Украинцы могут путешествовать без виз в 85 стран мира. И 2017-й год стал прорывом в безвизовом направлении, когда свои границы для наших граждан открыли страны Европейского Союза", - написал Порошенко.

Глава государства напомнил, что с сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать без оформления визы еще и в Объединенные Арабские Эмираты.

"Ценность украинского паспорта продолжает расти!" - добавил он.

Напомним, 2 ноября Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о двустороннем безвизовом режиме.

Президент Петр Порошенко сообщил, что безвиз между Украиной и ОАЭ заработает в декабре.

Источник: УНН
Теги: Украина, ОАЭ, Петр Порошенко, Безвизовый режим
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