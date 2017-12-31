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Туристы из Чехии заблудились у Говерлы

Туристы из Чехии заблудились у Говерлы

УЖГОРОД-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Во время прохождения туристического маршрута вблизи г. Говерла в Раховском районе на Закарпатье потеряли ориентир местности и заблудились трое туристов из Чешской Республики. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области.

Сегодня, 31 декабря, спасатели добрались до места пребывания туристов и выяснили, что один из них получил травму ноги.

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Травмированного передано в Раховскую центральную районную больницу. Других иностранцев спасатели сопроводили в г. Рахов.

К операции по поиску иностранных туристов было привлечено четырех человек личного состава и одну единицу техники Раховского горного поисково-спасательного отделения.

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По сообщению закарпатских гидрометеорологов, в горах прогнозируются осадки в виде снега, а на высокогорье Закарпатской области 31 декабря - 1 января ожидается умеренная снеголавинная опасность (II уровень).

Источник: УНН
Теги: Чехия, туристы, Говерла
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