Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 31 декабря 2017 17:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Мультимедиа
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

"Слава Украине" и файеры у посольства РФ: активисты поздравили заключенных Кремля с Новым годом

фотогалерея

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Возле посольства РФ в Киеве активисты, правозащитники и бойцы АТО, зажигая файеры, записали видеоприветствие для заключенных Кремля, передает корреспондент УНН.

Активисты назвали имена украинцев, находящихся в заложниках РФ, а также обратились к ним со словами поддержки.

Под возгласы "Слава Украине" возле посольства РФ зажгли желтые и голубые файеры. Активисты призвали заложников не отчаиваться и выразили уверенность, что вскоре Украине удастся всех освободить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Активисты придут под посольство РФ с файерами и портретами политзаключенных Кремля

В завершение акции, были записаны короткие видеообращения, в которых прозвучали новогодние поздравления.

Ранее активисты под посольством РФ требовали поиска пропавших крымчан.

Источник: УНН
Теги: РФ, акция, Украина, посольство
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.