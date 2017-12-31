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Харьковскому террористу предлагали обменять заложников на чиновника-полицейского

Харьковскому террористу предлагали обменять заложников на чиновника-полицейского

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Вчера, 30 декабря, во время переговоров харьковскому террористу предлагалось отпустить заложников - женщин и детей в обмен на начальника криминальной полиции области. Об этом на своей странице в Twitter написал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН.

"Во время переговоров с террористом начальник криминальной полиции Вячеслав Давыденко предложил быть заложником взамен на детей и женщин. Служил в Луганске, сейчас честно служит в Харькове", - написал Князев.

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Сообщение о том, что в отделение "Укрпочты", расположенном на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14.40.

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Сначала из захваченной "Укрпочты" в Харькове освободили 5 заложников, среди них - двое детей, затем еще 4. Преступник задержан. Пострадавших нет. Сегодня суд изберет ему меру пресечения.

Источник: УНН
Теги: Харьков, полиция, заложники, обмен
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