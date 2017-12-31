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Военный подорвался возле Крымского

Военный подорвался возле Крымского

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В зоне проведения АТО в районе населенного пункта Крымское из-за подрыва взрывного устройства получил ранения один украинский военный. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.

"В результате вражеских обстрелов вчера ни один украинский воин не пострадал. Вместе с тем, в результате подрыва неустановленного взрывного устройства получил ранения один украинский военнослужащий. Воина оперативно эвакуировали в военный госпиталь и прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - сказал Мотузяник.

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По его словам, всего в течение вчерашнего дня российско-оккупационные войска в зоне АТО осуществили 4 прицельных обстрелы украинских позиций, в том числе выпусти 2 мины калибром 82 мм.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ.

Источник: УНН
Теги: АТО, Донбасс, взрыв, военный
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