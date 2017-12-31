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В Одессе неизвестные сообщили о заминировании двух ювелирных магазинов

В Одессе неизвестные сообщили о заминировании двух ювелирных магазинов

ОДЕССА-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Полиция Одессы проверяет сообщение о заминировании ювелирных магазинов. Об этом корреспонденту сообщили УНН в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

"Сегодня, около 11:00 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о заминировании двух ювелирных магазинов, расположенных на площади Независимости и Днепропетровской дороге. На месте происшествия работают взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

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Источник: УНН
Теги: Одесса, минирование, ювелирные изделия
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